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Совет по дому

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Торт «3 стакана» на кефире: нежный десерт без весов и миксера — максимально простой и вкусный рецепт к чаю

Торт «3 стакана» на кефире: нежный десерт без весов и миксера — максимально простой и вкусный рецепт к чаю

Существует простой рецепт домашней выпечки, который выручит, когда нужно приготовить мягкий, ароматный и насыщенный десерт к чаю.

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