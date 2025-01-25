“Домовенок Кузя” заработал более миллиарда рублей в российском прокате Кас...

“Домовенок Кузя” заработал более миллиарда рублей в российском прокатеКассовые сборы семейной комедии “Домовенок Кузя” за 37 дней проката составили чуть более одного миллиарда рублей, об этом свидетельствуют данные ЕАИС, в которые входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
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