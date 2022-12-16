Тренер Португалии ушел, польский судья в финале ЧМ-2022, беспорядки во Франции, «Реал» купил 16-летнего и другие новости утра

1. Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. За 8 лет он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.
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