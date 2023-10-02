Нужно ли платить за скачивание из интернета

По данным опроса, который провёл ВЦИОМ, каждый третий россиянин считает, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, 52% опрошенных убеждены, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг неправильно.
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