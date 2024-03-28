Шольц: сотрудничество СДПГ и партии Вагенкнехт выходит за пределы воображения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций.
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