Шольц: сотрудничество СДПГ и партии Вагенкнехт выходит за пределы воображения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций.