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Аргументы и Факты

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Дмитриев: миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл

Дмитриев: миграционная система ЕС может отразить лишь здравый смысл

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев вновь прокомментировал миграционный кризис в Испании.

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