Российская армия освободила Доброполье — важный укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении. В ходе боёв уничтожено около 2000 боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А зачем и почем...
- Украинцы на наш...
- SI Украинцы на наш...
Доброполье Харьковское направление? может Харьков Львовское направление?