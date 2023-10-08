I24: 260 тел нашли спасатели на юге Израиля после атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль

На месте музыкального фестиваля в пустыне после атаки ХАМАС нашли не менее 260 тел.i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA сообщает, что после нападения ХАМАС обнаружены трупы посетителей фестиваля Nature Party.
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