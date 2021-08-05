Сайт «Открытых медиа» прекратил работу после блокировки Роскомнадзором

Интернет-издание «Открытые медиа» сообщили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором. Решение было принято вместе с инвестором проекта, несмотря на то, что издание не получило подтверждение о блокировки от РКН и Генеральной прокуратуры.
Интернет-издание «Открытые медиа» сообщили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором. Решение было принято вместе с инвестором проекта, несмотря на то, что издание не получило подтверждение о блокировки от РКН и Генеральной прокуратуры.
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