Депутата в Приморье досрочно лишили мандата за прогулы заседаний

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья досрочно прекратили полномочия своего коллеги, независимого депутата Геннадия Шульги, из-за прогулов заседаний комитета без уважительных причин, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.
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