Самые опасные воины Чингизхана: почему все враги так боялись тувинцев

Чингисхан, не смог бы достичь величия в качестве полководца без надежных союзников. Среди его ближайших соратников были не только монголы, но и тувинцы-урянхайцы, которые считались одними из лучших воинов своего времени.
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