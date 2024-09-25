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Царьград

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Управделами президента закупает первые Lаda Aura для чиновников

Управделами президента закупает первые Lаda Aura для чиновников

Отечественные автомобили премиум-класса получат федеральные госслужащие, в рамках импортозамещения.Управление делами президента России приступило к закупкам отечественных автомобилей премиум-класса Lаda Aura, в рамках программы импортозамещения.

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