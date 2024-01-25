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Китай

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Си Цзиньпин распорядился не допускать повторения несчастных случаев после смертоносного пожара в магазине в провинции Цзянси

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду потребовал приложить усилия к тому, чтобы сдержать тенденцию неоднократного повторения различных инцидентов в сфере безопасности, защитить жизнь и имущество людей, а также социальную стабильность.

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