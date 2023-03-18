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Андрей Курбский – предатель, оболгавший Ивана Грозного

Андрей Курбский – предатель, оболгавший Ивана Грозного

Чтобы получить о нем представление, нужно вспомнить генерала Власова, который, попав в гитлеровский плен, возглавил так называемую «Русскую освободительную армию» против СССР.

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