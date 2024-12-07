В Северной Корее подвергли репрессиям мужчин, чьи прически отличаются от норм

В Северной Корее мужчины, отклоняющиеся от норм причесок, стали объектом репрессий. Молодежная лига Чхонджина в провинции Северный Хамгён организовала митинг, посвященный идеологической борьбе с молодыми людьми, которые не соблюдают государственные требования и выбирают стили, отличные от десяти утвержденных вариантов.