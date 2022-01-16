В настоящее время 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе

В настоящее время 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев, вылетели с аэродрома «Алматы» и находятся в воздухе

Сегодня самолеты ВТА доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродром «Чкаловский» в Московской области.

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