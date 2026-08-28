Транспортная блокада трех астраханских сел завершается

В села Каралат, Чапаево и Парыгино Камызякского района вновь пойдут автобусы. Без общественного транспорта почти две тысячи сельчан живут уже девять месяцев.
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