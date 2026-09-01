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Нижегородская правда

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Волейболисты «Горького» одержали первую победу на Спартакиаде народов России

Волейболисты «Горького» одержали первую победу на Спартакиаде народов России

В Екатеринбурге проходит Спартакиада народов России по волейболу среди мужчин. Сборная Нижегородской области, которую представляет ВК «Горький», провела два поединка.

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