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Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни

Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни

Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС На 79-м году жизни ушел из жизни заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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