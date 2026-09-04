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Газета.ру

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Kyiv Independent: визит Уиткоффа и Кушнера в Киев может сорваться

Kyiv Independent: визит Уиткоффа и Кушнера в Киев может сорваться

Посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали посетить Москву и Киев 5-6 сентября, однако визит на Украину может не состояться.

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