Трамп: США с 2 апреля введут взаимные пошлины против некоторых стран

США с 2 апреля введут новые, ответные пошлины на импортные товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса, трансляция идет на сайте палаты представителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии