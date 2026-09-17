Ральф Шумахер: «Расселл оказался в роли второго номера и осознал границы своих возможностей»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Джордж Расселл в этом сезоне уже смирился с ролью второго номера, поскольку в сравнении с Андреа Кими Антонелли ему не хватает гибкости в работе с болидом и умении адаптироваться.