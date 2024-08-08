Лидер СДПГ Клингбайль: американские ракеты помогут ФРГ защититься от России

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль поддержал размещение дальнобойных американских ракет на территории ФРГ, поскольку они помогут защититься в случае якобы нападения России.
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