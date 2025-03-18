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В Петербурге профессор отдал мошенникам пять миллионов рублей

В Петербурге профессор отдал мошенникам пять миллионов рублей

Профессор из Петербурга поверил аферистам и отдал им пять миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru. В беседе с 70-летним доктором юридических наук мошенники представлялись проректором учебного заведения и сотрудниками правоохранительных органов.

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