Агента украинских спецслужб задержали в Крыму за шпионаж

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Крыму за шпионаж. "Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма", - говорится в сообщении (ЦОС) ФСБ России.
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