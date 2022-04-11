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Школьница из Волгограда поразила Родригеза навыками стрельбы из винтовки

Школьница из Волгограда поразила Родригеза навыками стрельбы из винтовки

Девочку выбрали одной из первых участниц шоу. Ведущим предстояло угадать, в чем заключается ее талант из предложенных вариантов: выдувает фигуры из карамели, танцует хип-хоп, обладает рекордным количеством зубов или стреляет в цель с 15 метров.

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