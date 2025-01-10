Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Правильно сказал, сегодня курды изгнанный народ..., скоро к ним присоединятся армяне.«Армяне попадут в...
  • Одиссей
    Лично у меня - когнитивный диссонанс.. 1. Если 17ти-летний дебил ещеребенок, то почему он не находился под контролем ...Оправдать насилие...
  • сергей бесперстов
    Если даже это утка,хоть помечтаем,и душе легче!"Через 7 лет в СШ...

«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

  Ханс-Лотар Домрезе: Сырский бросил своих солдат вслепую на пулеметы. Смысл? Пентагон был заранее проинформирован киевским режимом о планах заново ударить по Курской области, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью подкасту Duran.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх