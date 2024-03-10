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Галущенко: компании ЕС пока не бронировали мощности Украины для газа из РФ

Галущенко: компании ЕС пока не бронировали мощности Украины для газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью австрийскому изданию Kurier рассказал, что европейские компании еще не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок российского газа.

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