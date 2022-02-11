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Адильбек Джаксыбеков: «Считаю, что настало время уступить пост президента федерации»

Президент КФФ Адильбек Джаксыбеков покинет свой пост после избрания нового руководителя. «Несмотря на то, что большинство членов КФФ выразило мне поддержку и выдвинуло мою кандидатуру, я принял решение не баллотироваться на новый срок.

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