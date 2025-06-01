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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Стрелковая команда работает на месте обрушения моста под Выгоничами

Стрелковая команда работает на месте обрушения моста под Выгоничами

Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта.Напомним, 31 мая в 22:44 на 43 км перегона Выгоничи - Пильшино в результате обрушения автомобильного путепровода пассажирский поезд №086 «Климов - Москва» врезался в рухнувшую конструкцию.

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