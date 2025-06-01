Стрелковая команда работает на месте обрушения моста под Выгоничами

Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта.Напомним, 31 мая в 22:44 на 43 км перегона Выгоничи - Пильшино в результате обрушения автомобильного путепровода пассажирский поезд №086 «Климов - Москва» врезался в рухнувшую конструкцию.
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