Стрелковая команда работает на месте обрушения моста под Выгоничами

Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта.Напомним, 31 мая в 22:44 на 43 км перегона Выгоничи - Пильшино в результате обрушения автомобильного путепровода пассажирский поезд №086 «Климов - Москва» врезался в рухнувшую конструкцию.