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Филипп Киркоров обвинил иноагента Максима Галкина* в жесткой травле

Филипп Киркоров обвинил иноагента Максима Галкина* в жесткой травле

Исполнитель пожаловался на мужа бывшей супруги адвокату Александру Добровинскому.Певец Филипп Киркоров заявил, что стал объектом травли со стороны Максима Галкина*, которого поддержал после бегства из России.

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