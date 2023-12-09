Филипп Киркоров обвинил иноагента Максима Галкина* в жесткой травле

Исполнитель пожаловался на мужа бывшей супруги адвокату Александру Добровинскому.Певец Филипп Киркоров заявил, что стал объектом травли со стороны Максима Галкина*, которого поддержал после бегства из России.
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