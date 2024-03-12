Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве В ночь на вторник, 12 марта, силами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону Москвы.
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