Десантники взяли штурмом опорпункт ВСУ у Артемовска

На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю и штурмом взяли укрепленный опорный пункт к северо-западу от Артемовска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии