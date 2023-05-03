Новое фото молодой супруги 62-летнего Цекало спровоцировало слухи о беременности

Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин живут в браке уже четвертый год. Пара предпочитает не рассказывать о личной жизни, поэтому поклонникам знаменитости лишь остается довольствоваться редкими фотографиями возлюбленной телеведущего.