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Новое фото молодой супруги 62-летнего Цекало спровоцировало слухи о беременности

Новое фото молодой супруги 62-летнего Цекало спровоцировало слухи о беременности

Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин живут в браке уже четвертый год. Пара предпочитает не рассказывать о личной жизни, поэтому поклонникам знаменитости лишь остается довольствоваться редкими фотографиями возлюбленной телеведущего.

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