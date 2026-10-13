Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить давление на Украину и Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Калашник: в Киеве...
- АС Депутат Толстой: ...
- ВТ Юрист Князев: зак...
Вся бандеросрань обязана вернуться в свои семейные скотомогильники, откуда их выволокли запаные фашисты. Это - необходимое и достаточное условие долгожданного мира на Украине.