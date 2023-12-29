В уральском НИИМаш проводят испытания нового ракетного двигателя

Инженеры НИИМаш, являющегося частью «Роскосмоса», продолжают проводить испытания и различные тесты ракетного двигателя на перекиси водорода — его планируется устанавливать на будущих пилотируемых космических кораблях (в их возвращаемых модулях).
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