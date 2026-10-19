Volodymyr Zelenskyy said that Kiev again did not receive a warning about a missile strike from the United States on Sunday evening, which again raised fears that Washington was deliberately withholding intelligence in an attempt to force Kiev to surrender to Moscow.
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