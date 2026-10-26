В Сербии задержаны «активисты», готовившие беспорядки в день выборов Оливер Галич. Полиция Сербии задержала в Белграде, Нови Саде и Врнячкой Бане оппозиционных «активистов», которые готовили беспорядки в день досрочных парламентских выборов, которые пройдут 25 октября.