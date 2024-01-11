СК России взял на контроль следствие по делу о смерти 8-летней девочки в Иванове

Мать ребенка уверена, что дочь погибла из-за некачественной медпомощи.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ивановского следкома доложить о предварительных итогах расследования по факту смерти восьмилетней девочки в одной из больниц областного центра.
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