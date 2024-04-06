Сотрудники следственных подразделений органов внутренних дел Приморского края стали донорами крови для граждан

В связи с празднованием 61-ой годовщины со Дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России руководство Следственного управления УМВД России по Приморскому краю организовало сдачу донорской крови среди личного состава.
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