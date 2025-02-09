Певец Билан заявил, что Юра Борисов обладает необузданной юношеской энергией

Певец Дима Билан в беседе с kp.ru назвал энергию одной из причиной феномена актера Юры Борисова. "А вы не поняли еще, что самое мощное — это энергия вообще? И чем больше это включено в том или ином организме музыкальном, тем больше эта музыка, наверное, цепляет", — поделился артист.