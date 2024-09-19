День рождения БРПО: связь поколений. Рассказываем, как прошла познавательно-игровая программа в Глушанской школе.

Накануне дня рождения Белорусской республиканской пионерской организации, в рамках тематической недели, пионеры дружины имени Павлика Морозова Глушанской средней школы вместе с председателем РС ОО ´БРПО´ Еленой Сморчок и педагогом-организатором Ольгой Лайковой приняли участие в познавательно-игровой программе ´Пионерия: связь поколений´.
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