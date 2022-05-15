«Быки» перечеркнули надежды ЦСКА на пьедестал. Серебро с бронзой разыграют между собой «Динамо» и «Сочи». Матчи 29-го тура РПЛ

Футбол. Тинькофф - чемпионат России. 29-й тур«Краснодар» - ЦСКА - 1:0 Выходя на матч с «Краснодаром», футболисты ЦСКА понимали, что даже две победы в двух оставшихся играх не гарантируют им место на пьедестале.