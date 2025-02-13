Появилось видео пожара в одной из шаурмичных в Набережных Челнах

Сегодня в одной из шаурмичных на улице Академика Королева в Набережных Челнах произошел пожар. Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС Росси по Татарстану, горела внутренняя обшивка утеплителя на четырех «квадратах».
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