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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» – главный претендент на трансфер Керкеза. «Борнмут» продаст защитника за 40 млн фунтов

Как сообщает GiveMeSport, мерсисайдский клуб лидирует в борьбе за подписание левого защитника «Борнмута».

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