Как быстро выучить любой язык самостоятельно. Смотрим метод, которым пользуются полиглоты

4 Июль — Учить иностранный язык самостоятельно можно годами. С этой ситуацией знакомы многие. По словам практикующего лингвиста, так происходит только потому, что большинство неправильно подходит к процессу и рекомендует использовать так называемый способ «понятного ввода».