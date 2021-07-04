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Как быстро выучить любой язык самостоятельно. Смотрим метод, которым пользуются полиглоты

Как быстро выучить любой язык самостоятельно. Смотрим метод, которым пользуются полиглоты

4 Июль — Учить иностранный язык самостоятельно можно годами. С этой ситуацией знакомы многие. По словам практикующего лингвиста, так происходит только потому, что большинство неправильно подходит к процессу и рекомендует использовать так называемый способ «понятного ввода».

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