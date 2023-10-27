Если бы Россия не продала Аляску Омериге...

"Признаки того, что на Аляске есть золото, были заметны ещё до продажи, но почему никто тогда золото всерьёз не искал ― загадка." - это неправда. Эскимосы в факториях постоянно слали донесения Александру, что вокруг рыщут белые чужаки на лыжах, проводят какие-то поиски. И похоже эти поиски золота успешны- посылали даже в Петербург отобранные у них самородки золота. Но Александр на это не реагировал.

Алексей Горшков

Непатриотично это, конечно, но я считаю - продали Аляску - и слава богу! Она с Канадой (считай - тогда находящейся на ПИКЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ Великобританией) граничила,полезные ископаемые там разведаны ещё не были! У нас Сибирь и Дальний Восток, по климату - такие же,ДО СИХ ПОР толком не освоены! Англичане тогда вообще ДАРОМ Аляску бы отобрали! Так хоть "лицо сохранили": ПРОДАЛИ САМИ (неважно за сколько - ХОТЬ ЗА КОПЕЙКУ) - не стали дожидаться,как сейчас с МОК - пока нас ВЫШВЫРНУТ !!! Урок - я считаю - такой: САМИМ ИНИЦИАТИВУ ПРОЯВЛЯТЬ НАДО !!! А то навступали во всякие международные организации, ПЛАТИМ на их содержание из госбюджета, собираемого между прочим из НАШИХ НАЛОГОВ,а те не только нам не помогают - А ДЕРЬМОМ ПОСТОЯННО НАС ПОЛИВАЮТ !!! Всем это уже понятно - САМОСТОЯТЕЛЬНО БЫ ИЗ НИХ ВЫЙТИ - нет,ждём, пока нас оттуда ВЫШВЫРНУТ, как ШЕЛУДИВЫХ !!!