30 марта 1867 года Россия и США подписали договор, в соответствии с которым Аляска, со всеми близлежащими островами, переходила в собственность Америки.
Если бы Россия не продала Аляску Омериге...
Комментарии
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Natalija Osminina
"Признаки того, что на Аляске есть золото, были заметны ещё до продажи, но почему никто тогда золото всерьёз не искал ― загадка." - это неправда. Эскимосы в факториях постоянно слали донесения Александру, что вокруг рыщут белые чужаки на лыжах, проводят какие-то поиски. И похоже эти поиски золота успешны- посылали даже в Петербург отобранные у них самородки золота. Но Александр на это не реагировал.
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2 д.
Алексей Горшков
Непатриотично это, конечно, но я считаю - продали Аляску - и слава богу! Она с Канадой (считай - тогда находящейся на ПИКЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ Великобританией) граничила,полезные ископаемые там разведаны ещё не были! У нас Сибирь и Дальний Восток, по климату - такие же,ДО СИХ ПОР толком не освоены! Англичане тогда вообще ДАРОМ Аляску бы отобрали! Так хоть "лицо сохранили": ПРОДАЛИ САМИ (неважно за сколько - ХОТЬ ЗА КОПЕЙКУ) - не стали дожидаться,как сейчас с МОК - пока нас ВЫШВЫРНУТ !!! Урок - я считаю - такой: САМИМ ИНИЦИАТИВУ ПРОЯВЛЯТЬ НАДО !!! А то навступали во всякие международные организации, ПЛАТИМ на их содержание из госбюджета, собираемого между прочим из НАШИХ НАЛОГОВ,а те не только нам не помогают - А ДЕРЬМОМ ПОСТОЯННО НАС ПОЛИВАЮТ !!! Всем это уже понятно - САМОСТОЯТЕЛЬНО БЫ ИЗ НИХ ВЫЙТИ - нет,ждём, пока нас оттуда ВЫШВЫРНУТ, как ШЕЛУДИВЫХ !!!
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23 час.
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