Танки русских катаются, как по полигону: Главком ВСУ жалуется на погоду — распутица закончилась слишком рано

«Карусельная» тактика ВС РФ изматывает оборону противника Летнее стратегическое наступление Российской армии будет продолжением и развитием трёх операций оперативного уровня, которые проводятся в зоне СВО сейчас — в направлении Красного Лимана, Часова Яра и Покровска (к западу от Авдеевки).