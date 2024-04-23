Танки русских катаются, как по полигону: Главком ВСУ жалуется на погоду — распутица закончилась слишком рано

«Карусельная» тактика ВС РФ изматывает оборону противника Летнее стратегическое наступление Российской армии будет продолжением и развитием трёх операций оперативного уровня, которые проводятся в зоне СВО сейчас — в направлении Красного Лимана, Часова Яра и Покровска (к западу от Авдеевки).
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