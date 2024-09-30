Ученые назвали самые опасные виды батареек

Эксперименты специалистов по пожарной безопасности НИТУ МИСИС показали, что аккумуляторы для портативных устройств на основе лития в случае нарушения правил эксплуатации могут нести серьезную опасность для здоровья пользователей.
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