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Царьград

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Tech Times: Boeing 737 загорелся в аэропорту Лос-Анджелеса

Tech Times: Boeing 737 загорелся в аэропорту Лос-Анджелеса

26 августа грузовой Boeing 737-800 авиакомпании Kalitta Charters II загорелся в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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