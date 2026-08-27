Tech Times: Boeing 737 загорелся в аэропорту Лос-Анджелеса

26 августа грузовой Boeing 737-800 авиакомпании Kalitta Charters II загорелся в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
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